Maurizio Costanzo ‘Ma quelli di Forum sono attori…’: duro colpo per la Palombelli, il dubbio del giornalista

Le considerazioni di Maurizio sulla televisione italiana

Maurizio Costanzo si è lasciato andare ad alcune libere considerazioni di fine estese, riprese puntualmente da LiberoQuotidiano.

Come riportato dal magazine in questione, Costanzo si sarebbe chiesto come potrebbero cambiare i programmi televisivi autunnali, dato che, via via, pare si somiglino l’un l’altro.

Maurizio mette in un unico calderone sia quelli di Rai, che quelli di Mediaset, senza risparmiare niente e nessuno.

“La tv è una sola e c’è chi la fa bene e chi la fa male. Quindi, i programmi contano, al di là della concorrenza, per quanto pubblico sanno attirare e trattenere.”

Costanzo e i dubbi su Forum: qualcosa non torna

Il celebre conduttore e autore televisivo ha poi espresso alcuni dubbi relativi a un programma di punta di Mediaset, Forum.

La trasmissione è attualmente condotta da Barbara Palombelli e riprenderà il prossimo 14 settembre con tutte le necessarie misure antiCovid.

Costanzo ritiene che Forum sia un programma di valore, che i telespettatori non possono assolutamente perdere, per la rilevanza e l’attualità dei casi trattati.

Tuttavia, esprime un dubbio che da sempre lo attanaglia:

“Da sempre mi chiedo: ma quelle persone davanti alle telecamere, in realtà così autentici, sono attori o i reali protagonisti di quelle storie?”

Un quesito al quale anche il pubblico si è sottoposto più volte e che non ha mai trovato reale conferma da parte di Mediaset.