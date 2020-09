Maurizio Costanzo stronca Leali: ‘Si sapeva da un pezzo’

“Si sapeva da un pezzo”: questo il commento di Costanzo su Fausto Leali, eliminato dal GF VIP. Che avrà voluto dire?

Costanzo vs Fausto Leali: “Si sapeva da un pezzo”

Fausto Leali è stato eliminato dal Grande Fratello VIP. Il cantante dalla “voce black”, infatti, è stato squalificato dal programma, per alcuni commenti razzisti esplicitati senza troppi giri di parole.

Un evento che ha fatto infuriare i social e gli internauti i quali si sono scagliati senza di lui, anche se la moglie lo ha difeso – a spada tratta – dicendo che il marito non è affatto razzista.

C’è chi lo difende, chi, invece, lo addita come razzista, resta il fatto – però – che anche Maurizio Costanzo – marito di Maria De Filippi – ha espresso un commento sull’incresciosa vicenda.

“Si sapeva da un pezzo“, questo il secco commento del giornalista e conduttore televisivo in merito alla condotta di Leali in una recente intervista a Nuovo.

Quindi già si conoscevano le idee razziste del cantante? Per Costanzo è proprio così, pertanto, il suo ingresso nel reality doveva essere bloccato a monte.

Costanzo vs Leali: le idee su Benito Mussolini

“Che su Benito Mussolini Fausto Leali la pensasse così, e quali fossero le sue idee politiche, si sapeva da un pezzo“.

Pertanto, come conferma il giornalista e marito della signora della TV, Leali – tempo addietro – aveva già dimostrato di sostenere certe ideologie politiche, pertanto, non ci sarebbe da stupirsi per le cose che ha detto durante la sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia.

Per questo motivo, visto che le posizioni politiche di Fausto Leali erano chiare da un pezzo, si doveva impedire l’ingresso nello show al cantante.

Dunque, non gliele ha mandate a dire Costanzo. La domanda ora è la seguente: quale sarà il prossimo scandalo che travolgerà il GF Vip? Per scoprirlo, non ci resta che seguirlo…