Maurizio Battista, la figlia di 3 anni ricoverata all’ospedale Bambin Gesù: ‘Ai medici grazie’

La piccola Anna, figlia di Maurizio Battista, ricoverata all’Ospedale Bambin Gesù. Come sta la figlia del noto comico romano

Maurizio Battista è uno detti attori e comici italiani più apprezzati nel panorama dello spettacolo Italiano.

Poche ore fa, ha pubblicato un post sui social con il quale ha fatto preoccupare non poco i fan.

La figlia del comico di Zelig, la piccola Anna di soli 3 anni, è infatti stata ricoverata presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Scopriamo di più.

Maurizio Battista, la figlia Anna Ricoverata in Ospedale

La figlia dell’attore Romano, è stata ricoverata in queste ore all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Si tratta della dolcissima Anna, di soli 3 anni, nata dalla sua relazione con Alessandra Moretti.

Ad annunciarlo lo stesso Mauruzio Battista il quale con un post sui social mostra la dolce manina di Anna con un’ago cannula, uno scatto che ha preoccupato non poco i fan, i quali si sono chiesti per quale motivo la bambina fosse ricoverata in ospedale.

Le cause del ricovero non sono state rivelate dalla coppia di artisti, ma pare non debba essere grave. Il comico di Zelig nel post ha ringraziato i medici che attualmente si stanno prendendo cura della sua bambina rassicurando i fan dicendo che Anna è forte:

‘Grazie ai medici del Bambin gesù di roma, le Annarelle sono forti’

Tanta la solidarietà dei fan sui social che augurano alla bambina di rimettersi presto in sesto.

Maurizio Battista: ‘Anna nasce da una Battaglia’

Nella sua ultima intervista da Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’, il comico romano ha rivelato che la piccola Anna nasce dal suo terzo matrimonio con l’attrice di ‘Provaci Ancora Prof’, Alessandra Moretti di 30 anni più giovane.

Una relazione osteggiata dalla sua famiglia, anche dai suoi figli nati dal matrimonio precedente Federica e Simone di 33 e 29 anni, con i quali pare si siano interrotti i rapporti proprio perchè in disaccordo col padre sul fatto di essersi rifatto una famiglia:

La piccola Anna frutto dell’amore con Alessandra Moretti sarebbe dunque nata da ‘una battaglia’ con la famiglia e con gli utenti sui social. Ecco cosa rivelò negli studi del palinsesto condotto da Eleonora Daniele:

‘Lei nasce da una battaglia. Io e Alessandra siamo stati attaccati sul web per la differenza di età, ci sono degli stereotipi. È molto facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po’ ci ha ferito’

e ancora parlando della figlia, consapevole del fatto che non potrà vederla crescere come vorrebbe, avendo già 62 anni:

‘Vorrei avere ventiquattro ore per godermela visto che non ho vent’anni e non posso godermela per altri cento’

Ecco il post pubblicato da Maurizio Battista poche ore fa sul suo profilo social di Facebook: