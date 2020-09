Amici, ricordate Maura Paparo? A 52 anni è molto diversa: che fine ha fatto la maestra di hip hop

Era una delle insegnanti più amate della scuola di Amici, Maura Paparo. Dopo l’abbandono della scuola, ecco che fine ha fatto

È stata maestra di danza per diverse edizioni ad Amici ma poi è sparita dalla TV. Che fine ha fatto oggi Maura Paparo? Sono cambiate molte cose nella sua vita…

Maura Paparo, la maestra di Amici

Maura Paparo faceva parte della commissione di professori di Amici, sin da quando il programma si chiamava Saranno Famosi.

La maestra ha studiato presso il Russian Ballet Society – Legat System, migliorando – col tempo – la sua tecnica seguendo di corsi di modern jazz, danza modera e tap dance.

Nella scuola, Maura aveva spesso accese liti con Alessandra Celentano che, col suo animo battagliero, spesso non va d’accordo con i vari colleghi che si ritrova come vicini di cattedra.

In merito alle loro discussioni, la maestra di hip hop ha dichiarato:

“Alessandra è una prevaricatrice, cosa che a me non piace affatto. Le nostre litigate erano molto vive, ma non mi mancano per niente perché ci stavo male anche dopo le dirette televisive“.

Ad un tratto, però, non l’abbiamo più vista all’interno del talent show. Cosa è successo? Qualcosa nella sua vita è cambiato…

Maura Paparo, che cosa fa oggi?

Mentre svolgeva il suo ruolo di insegnante nella scuola di Amici, Maura ha scoperto di aspettare una bambina. Una notizia che le ha rallegrato il cuore e che le ha fatto prendere una decisione.

La maestra di danza, infatti, ha deciso di prendersi cura della sua prima figlia, che è venuta alla luce nel 2010 e che ha chiamato Carolina.

La Paparo è sposta con Alessandro Lolli. Per chi non lo conoscesse, sappiate che è il campione di apnea.

Inoltre, anche se non lavora più in televisione, ha aperto un proprio centro studi, chiamato Danza Maura Paparo Associazione Sportiva Dilettantistica.

In questo modo, Maura ha portato avanti la sua più grande passione, la danza, però lontana dalla TV.