Maturità 2021, ultimo giorno per consegnare gli elaborati: tutte le regole per gli Esami di Stato

Maturità 2021, ultimo giorno per consegnare gli elaborati: tutte le regole per...

Eccetto alcuni casi specifici previsti dal Protocollo, gli esami di Maturità per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado potranno essere svolti in presenza.

Nel caso in cui si risultasse positivi al Covid, si potrà inviare all’Istituto scolastico la certificazione medica che attesti il contagio e si potrà svolgere l’esame appena si guarisce.

Firmato il protocollo per gli Esami di Stato 2021

È stato siglato la scorsa settimana il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati per lo svolgimento degli esami di Maturità in presenza per l’anno scolastico 2020/2021.

Il testo è stato sottoscritto da Cisl, Cgil, Uil, Associazione nazionale presidi e Anief (l’Associazione nazionale insegnanti e formatori).

Le regole per gli esami di Maturità

L’esame di Stato da svolgersi in presenza prevede due metri di distanza fra candidato e commissione.

Gli studenti potranno avere un solo accompagnatore ciascuno.

La tipologia di mascherine da indossare dovrà essere di tipo chirurgico e non di stoffa.

Nel protocollo si prevede anche l’utilizzo prolungato delle mascherine Ffp2 da parte degli studenti che saranno impegnati nelle prove d’esame scritte.

Le condizioni per svolgere l’esame da remoto

Le prove dell’esame di Maturità non potranno essere svolte in presenza:

“Nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano”.

“Qualora il dirigente scolastico individui l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza”.

“Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame”.

Se si risultasse positivi al Covid, si deve inviare un certificato di malattia e si sosterrà l’esame ad avvenuta guarigione.

Oggi, 31 maggio, è il termine ultimo per consegnare l’elaborato via mail. Ma cosa succede se lo studente non lo fa? Come riferisce Orizzontescuola, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato.

Gli esami cominceranno il 16 giugno prossimo e consisteranno proprio nella discussione dell’elaborato.