Maturità 2020, tutte le date per gli studenti: orale e scadenze

La Maturità 2020 è alle porte: ma quali sono tutte le date e le scadenze che i giovani studenti devono annotarsi?

Questo è il mese della particolare Maturità 2020 e gli enti scolastici si preoccupano di divulgare le date utili tra orale e scadenze.

Le date dell’orale e scadenze della Maturità 2020

Mai come quest’anno, considerando la sua grande particolarità, gli esami di Stato saranno diversi dal solito e affrontati dagli studenti con un’ansia maggiore. L’ansia non sarà determinata solo dalla prova da superare ma anche per le modalità anti contagio e sul muoversi in totale sicurezza.

Il 28 maggio – come evidenzia Skuola.net – il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato l’ordinanza ministeriale tramite una nota al fine di determinare tutti i dettagli per questo esame di Stato del 2020. Quali sono le date e le scadenze da annotare?