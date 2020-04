Emergenza Coronavirus: Maturità 2020 solo orale se non si rientra entro il 18 maggio?

Maturità 2020 ai tempi del coronavirus: i possibili scenari

Se l’emergenza coronavirus non dovesse migliorare la Maturità 2020 potrebbe prevedere il superamento del colloquio online.

Come si evince da Il Sole 24 Ore è un’ipotesi che potrebbe essere introdotta e contenuta nella bozza di decreto in arrivo.

Sono solo due gli scenari possibili per i maturandi.

Coronavirus, Maturità 2020: campanella entro il 18 maggio

Se i maturandi tornassero in classe entro il 18 maggio le prove da sostenere resteranno tre: due scritti e un orale.

La seconda prova verrà messa a punto dalle Commissioni interne, eccetto il Presidente esterno.

I maturandi 2020 non dovranno sostenere alcun test Invalsi e non aver compiuto le ore minime di alternanza scuola-lavoro.

Coronavirus, Maturità 2020: campanella dopo il 18 maggio

Se i Maturandi rientrassero dopo il 18 maggio il decreto prevederebbe uno scenario ancora più emergenziale.

In questo caso la Maturità 2020 consisterebbe solo in un colloquio multidisciplinare, che potrebbe essere svolto anche a distanza, nel caso in cui l’epidemia Covid-19 fosse ancora in atto.

L’interrogazione da sessanta punti sarà determinante per stabilire la valutazione finale.

Coronavirus, Maturità 2020: esame “light”

Il 18 maggio è il giorno chiave per la scuola italiana.

Gli studenti saranno tutti ammessi.

Per definire le modalità del colloquio e la valutazione sarà necessario attendere un’ordinanza del Ministero dell’Istruzione.

Esame Scuole Medie ai tempi del Coronavirus

In caso di ripresa delle attività didattiche prima del 18 maggio l’esame di Stato delle scuole medie potrebbe perdere una o più prove oppure essere sostituito dalla valutazione finale della commissione.

Scuola online ai tempi del coronavirus

Gli studenti, ai tempi del coronavirus, potranno seguire le lezioni online.

La didattica a distanza è ormai entrata nella quotidianità di studenti e docenti: è quanto rilevato dall’Osservatorio Scuola a Distanza del portale Skuola.net.

Il divario tra Mezzogiorno e Settentrione rimane e si riscontra nel tipo di strumenti utilizzati.

Nelle classi del Nord si sono definitivamente affermate le piattaforme maggiormente evolute per effettuare lezioni interattive in video conferenza.