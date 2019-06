Maturità 2019, è caccia al ‘Toto Autore’, ecco gli autori che potrebbero uscire alla prima prova

Impazza il ‘Toto Autore’, ecco gli autori che potrebbero essere stati scelti dalla commissione per la prima prova. Il Ministro dell’Istruzione tuona: ‘Abbigliamento decoroso’

L’esame di maturità 2019 è alle porte per i 33.882 maturandi che domani mattina, mercoledì 19 Giugno 2019, puntuali alle ore 8:00 dovranno affrontare la prima prova.

Grande ansia e agitazione tra gli studenti italiani, per l’esame che segnerà il passaggio dalla vita adolescenziale a quella adulta, un esame che sarà la chiusura di un ciclo scolastico importante.

Ministro Marco Bussetti, ripesca una delle tracce eliminate

All’ultimo minuto, il Ministro dell’Istruzione ha rivelato a Radio 1, di aver ripescato una delle tracce inizialmente eliminate dalla commissione che si occupa delle prove scritte:

‘Ho avuto quest’intuizione alle cinque del mattino, mi sono detto: perché non proporre una cosa di questo tipo?’

La traccia chiaramente resta top secret, ma la buona notizia è che non andrà ad inficiare l’integrità della prima prova:

‘In totale le tracce sono dodici, e alla fine dovranno esserne scelte sette. A deciderle sarò io, da solo, perché è necessario mantenere la completa segretezza“

Il Ministro continua augurandosi che la sua ‘intuizione’ sia stata una scelta felice, che sia soprattutto apprezzata dagli studenti quando la leggeranno.

Maturità 2019, il ministro Bussetti tuona: ‘Abbigliamento decoroso’

Nel corso della sua intervista il Ministro dell’Istruzione, invita gli studenti a vestirsi in modo decoroso, il troppo caldo non sarà una valida scusante, per indossare infradito e pantaloncini, abbigliamento consono per andare al mare, non per presentarsi ad un esame importante come quello di ‘Stato’:

‘Consiglierei di vestirsi in modo comodo, con un abbigliamento decoroso, ai maschi suggerirei di indossare una camicia di cotone, visto il caldo. no ai pantaloncini corti e no alle infradito!’

Maturità 2019: paura per la prima prova scritta, inizia il ‘Toto Autore’ La prima prova è sicuramente quella tra le più temute dagli studenti, soprattutto dopo le tracce che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare i maturandi in relazione a degli autori, sconosciuti o che non vengono mai abbastanza approfonditi nel corso dell’anno scolastico.

La paura più grande degli studenti, in questo momento è infatti quella di incappare in autori appartenenti alla letteratura della seconda metà del ‘900.

Augurandosi che quest’anno siano stati clementi con la scelta degli autori, è da un pò che i maturando sono alle prese con il ‘Toto Autore’, alle prime tre posizioni vi sono Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio e Alessandro Manzoni a seguire Luigi Pirandello, Primo Levi, Giuseppe Ungaretti, Giacomo Leopardi e Eugenio Montale.

Prima Prova: ecco come è strutturata

La prima prova è strutturata in tre categorie d’esame: la più temuta, la tipologia A, che quest’anno prevederà due tracce anzichè una, riguardante l’analisi del testo; la tipologia B, tre tracce, inerente all’analisi e produzione di un testo argomentativo; e infine la tipologia C, due tracce, il classico ‘tema’ o per meglio dire, una ‘riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo’ circa le tematiche di attualità.

Novità, maturità 2019: ‘Addio al quizzone’

Come molti studenti già sapranno, il quizzone, meglio conosciuta come la ‘terza prova’ è stata, a partire da quest’anno, abolita. Il quizzone però lascerà spazio ad una prova orale alla ‘cieca’.

Infatti all’orale, verranno proposte tre ‘buste chiuse’ contenenti gli argomenti che poi dovranno essere esposti dallo studente in sede di esame.

Sarà dunque la sorte a decidere quale e come si svolgerà la prova orale.

Infine al colloquio saranno previste domande su progetti o attività che hanno toccato i temi della Cittadinanza e della Costituzione e dovrà essere portata una relazione inerente all’esperienza di alternanza ‘scuola-lavoro’.