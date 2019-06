Maturità 2019, oggi debutta il nuovo orale: paura e dubbi tra gli studenti

La maturità 2019 ritorna oggi con il nuovo orale che gli studenti sono chiamati a sostenere: ma quali sono le novità introdotte da quest’anno?

Gli studenti sono arrivati quasi all’ultimo traguardo della Maturità 2019 e da oggi dovranno affrontare l’ultimo step con l’orale – il più temuto, viste anche le novità che sono state introdotte.

Prove orali maturità, tutte le novità

Dopo una prima prova di Italiano uguale per tutti e una seconda prova doppia che variava a seconda dell’indirizzo di studio, da oggi partono i tanto temuti orali.

Le date di inizio e fine non sono uguali per tutti, infatti vengono stabilite direttamente dalla commissione interna scolastica in maniera autonoma.

Nei giorni scorsi è stata estratta la lettera dell’iniziale del cognome che avrà l’onere e l’onore di fare da apri pista per poi andare avanti e sentire tutti quanti gli studenti di ogni istituto.

Sono coinvolti 520.262 studenti con 13.161 commissioni e 26.188 classi: ma quali sono le novità?

Le tre buste dell’esame orale

C’è una novità importante che ha scosso gli studenti e riguarda le tre buste, predisposte a tempo debito dalla commissione stessa.

Non bisogna pensare a queste come contenitore di quiz, sondaggio, domande ma come aiuto. Al loro interno, infatti, ci saranno dei materiali di spunto per affrontare al meglio la prova orale: fotografie, disegni, testi, documenti e ogni cosa che possa servire inerente a tutto il percorso di studi.

Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha evidenziato:

“una novità per dare spazio alla capacità dei ragazzi di costruire un discorso partendo da uno spunto”

La prova ha una durata minima di 40 minuti e massima di 60 minuti, con assegnazione di un punteggio sino a 20 punti.