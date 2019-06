Maturità 2019, studenti pronti agli esami: date, prove e novità

Tutto pronto per la maturità 2019? Ecco le date, le prove e tutte le novità in merito agli esami di quest’anno – leggermente differenti dai precedenti

Gli studenti dell’ultimo anno delle superiori stanno per affrontare il tanto temuto esame di maturità 2019. Ma quali sono le date e le novità?

Le date dell’esame di maturità 2019

Anche quest’anno è arrivato il momento dell’ultima prova, quella che porta i ragazzi alla fine della scuola e all’inizio di una vita da adulti.

Un esame temuto, preparato che si trasforma in un ricordo che si porta avanti per tutta la vita: ma quali sono le novità e le date?

Il Miur ha evidenziato le seguenti date per le due prove:

Data prima prova mercoledì 19 giugno

Data seconda prova giovedì 20 giugno

Per quanto riguarda gli orali, la modalità non viene variata e ogni istituto deciderà quando iniziare con un iter preciso – in ordine alfabetico per ognuno degli studenti.

Le prove dell’esame 2019

Sono state divulgate alcune novità, come da circolare Miur che ha definito gli argomenti per la seconda prova.

Per quanto riguarda la prima prova, gli studenti avranno a disposizione 7 tracce e 3 tipologie. Una novità interessante è che la tesina non sarà più oggetto di esame orale.

La prima prova è uguale per tutti i maturandi ed istituti, con lo scritto di Italiano della durata di sei ore con il solo ausilio del vocabolario della lingua italiana.

Ci saranno tre tracce:

Analisi del testo – con a scelta di due tracce da analizzare

– con a scelta di due tracce da analizzare Testo argomentativo – con tre tracce di ambito differente come artistico, scientifico, sociale e tecnologico. Qui si richiede sviluppo, argomentazione e dettaglio

– con tre tracce di ambito differente come artistico, scientifico, sociale e tecnologico. Qui si richiede sviluppo, argomentazione e dettaglio Tema di attualità, con argomenti attuali italiani del momento o storico

La seconda prova cambia a seconda della tipologia di istituto, con la novità introdotta del multidisciplinare (ovvero tutte le materie comprese per l’indirizzo di studio).

Prova orale è una interrogazione incrociata su alcune materie che sono state affrontate, durante l’anno scolastico dinanzi a commissari – esterni e interni – che valuteranno la preparazione.