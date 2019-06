Maturità 2019, tutti i divieti per gli studenti: banditi cellulari e internet

La maturità 2019 è alle porte ed emergono tutte le restrizioni in merito e come usare il cellulare. Come ci si deve muovere?

La maturità 2019 non è solo esame e una porta aperta verso il futuro, ma anche alcune restrizioni molto importanti da seguire.

Maturità, tutti i divieti e l’uso del cellulare

Se qui vi abbiamo parlato dell’esame per i maturandi in termini di date e prove scritte/orali, ora è necessario puntare l’attenzione su quelli che sono i divieti imposti in fase di esame.

La nota posta il 6 giugno 2019 numero 12396 del Miur, sono emersi tutti i divieti e le modalità di utilizzo del cellulare nonché della rete internet:

durante le prove scritte tutti gli studenti non potranno utilizzare lo smartphone – di ogni tipologia e marca -, inviare file – fotografie – utilizzare applicazioni e ogni altro genere di strumento interno anche inteso come calcolatrice grafiche e/o scientifica

non è possibile utilizzare palmari e tablet in sede di esame, o comunque qualsiasi apparecchio in grado di collegarsi con l’esterno tramite connessioni interne o presenti nell’istituto

Le persone che non osserveranno le normative di cui sopra, ci sarà la sospensione da tutte le prove di esame.

Il rispetto di tale normativa è richiesta anche da professori e commissari, che dovranno altresì controllare gli studenti e ricordare loro tutti i divieti in essere. Il Miur raccomanda anche una vigilanza molto serrata e precisa, prima dell’inizio di ogni esame con spegnimento e consegna di tutti gli apparecchi elettronici in possesso.

La linea internet potrà essere utilizzata dal dirigente scolastico, direttore dei servizi generali e referenti.