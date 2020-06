Maturità 17 giugno 2020: tutte le regole e il protocollo di sicurezza

Maturità 17 giugno 2020 al via con tutte le regole e il protocollo di sicurezza attivo: come si dovranno comportare i maturandi?

Quali sono tutte le misure che gli studenti dovranno osservare per la Maturità 17 giugno 2020?

Le misure e il protocollo per la Maturità 2020

Domani 17 giugno i maturandi dovranno affrontare una delle giornate più importanti della loro vita. Sono 500mila gli studenti che affronteranno la loro sfida, in maniera totalmente insolita vista l’emergenza da coronavirus.

Per questo motivo è stato stilato un protocollo di sicurezza che ragazzi e commissione dovranno osservare alla lettera, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Dopo tre mesi si potrà nuovamente entrare nel proprio Istituto ma nulla sarà più come prima. I ragazzi e i docenti dovranno indossare la mascherina obbligatoria se non è possibile rispettare la distanza di almeno due metri. Sanificazione delle mani all’ingresso e durante la permanenza in Istituto e divieto assoluto di assembramento.

Per la mascherina i maturandi potranno:

Indossare quella autoprodotta in tessuto e abbassarla durante il colloquio, ma dovranno esserci due metri di distanza tra il maturando e i professori

Molti studenti, come emerso da Skuola.net, sono ancora in confusione e temono di dover tenere la mascherina indosso anche durante l’esame.

Doveroso domani 17 giugno 2020 portare con sé anche una autodichiarazione – valido per ogni persona che si recherà all’interno dell’Istituto – ed esibisca il suo documento personale.

L’autodichiarazione attesta che il soggetto è in buono stato di salute e che la sua temperatura corporea non è stata superiore a 37,5° negli ultimi tre giorni prima dell’esame.

La temperatura corporea non verrà misurata all’entrata e non saranno obbligatori i guanti monouso. Gli studenti arriveranno 15 minuti prima del proprio esame e poi, una volta terminata la prova, andare via senza poter stare con gli amici.