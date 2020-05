Cosa si cela dietro il ritorno improvviso di Federica Panicucci a “Mattino 5”? La scelta di Mediaset potrebbe nascondere diverse motivazioni ed è stata interpretata in più modi.

Mai, Federica Panicucci, si sarebbe aspettata di essere fatta fuori così. La questione sulla prolungata assenza della 54enne toscana dalla trasmissione Mediaset Mattino 5 sta per essere risolta definitivamente. Tuttavia sono ancora tante le domande irrisolte.

Mattino 5, tra strane modifiche e loschi stravolgimenti

Lunedì 4 maggio, Federica Panicucci ha fatto il suo glorioso ritorno nel celebre programma mattutino di Canale 5. Come molti sanno, nelle precedenti settimane la conduzione è stata affidata unicamente al giornalista e co-conduttore Francesco Vecchi.

Ribattezzata “Mattino Cinque – Special Coronavirus”, la trasmissione ha registrato ottimi numeri in termini di share, malgrado la doppia concorrenza di Rai Uno: lo storico contenitore televisivo Unomattina e lo spin-off Storie Italiane.

Il ritorno della Panicucci: i sospetti del sito DavideMaggio.it

Lunedì, come già sottolineato, è avvenuto ufficialmente il rientro di Federica Panicucci. DavideMaggio.it, il sito televisivo leader in Italia, non ci ha visto chiaro e ha avanzato un sospetto in merito a questa vicenda. Attraverso un minuzioso articolo, il celebre sito ha così sentenziato:

“Il fatidico giorno è arrivato e la conduttrice ritorna al suo posto. Mattino Cinque, però, non cambia e va in onda sempre con lo Speciale Coronavirus. Non si capisce, quindi, il perché – fatto salvo diverse motivazioni non rese note – oggi lei possa condurre con Vecchi mentre nelle scorse settimane doveva starsene a casa…”

Le circostanze, in effetti, appaiono un po’ losche. Federica Panicucci è forse vittima del sistema? Perché il suo rientro è coinciso con l’entrata in vigore della Fase 2 del lockdown? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che i giornalisti e i telespettatori si stanno ponendo.

Tuttavia, la risposta a questo enigma potrebbe essere molto semplice ed elementare. Al quartier generale Mediaset, probabilmente, hanno le idee confuse e non sanno come meglio pianificare e impostare le principali trasmissioni.