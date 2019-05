Tina Cipollari, il figlio commenta la relazione di Kikò e Ambra e pensa al trono di Uomini e donne

Mattias Nalli, il figlio maggiore di Tina Cipollari e Kikò, sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Oltre a pensare al trono parla anche di Ambra e la storia con il padre

Il figlio della nota opinionista Tina Cipollari parteciperà a Uomini e Donne? Forse, di certo non adesso ma in futuro perché no. Mattias infatti ha 16 anni ed è il maggiore dei tre figli che Kikò ha avuto con Tina.

Il ragazzo rispondendo ad una domanda fatta da uno dei suoi followers dice di aver pensato all’idea di far parte del programma e non esclude l’idea di sedersi sulla poltrona rossa in qualità di tronista.

Cosi quando gli chiedono se avrebbe partecipato al programma Nalli risponde dicendo:

“Perché no?!”

Chissà che cosa ne pensa Tina opinionista fissa di Uomini e Donne.

L’opinione di Mattias su Kikò e Ambra

Quest’anno all’interno della casa del Grande Fratello il padre Kikò ha conosciuto Ambra, con la quale ha iniziato una relazione davanti agli occhi di tutti, suscitando non poche polemiche.

Mattias riguardo al padre rivela:

Io sono dell’idea che se mio padre è felice, anche io sono felice. Quindi se lui è felice con lei a me non da nessun problema, anzi, sono felice anche io.

Ma riguardo il flirt nato tra i due Mattias non è l’unico figlio che dice la sua, anche Francesco suo fratello minore esprime ciò che pensa ma l’opinione è molto diversa dal maggiore:

Di Ambra penso che sia una grande stratega, lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità.

Al più piccolo la professoressa del GF 16 sembra proprio non piacere tanto da definirla una strega.