Chi è Mattia Ciardo, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, il programma di successo, condotto dal lunedì al venerdì su Canale 5 da Maria De Filippi

Scopriamo insieme tutti i segreti di Mattia Ciardo, il bellissimo uomo muscoloso e tatuato che sta infiammando il parterre delle donne di Uomini e Donne nelle puntate del trono over.

Chi è Mattia Ciardo

Mattia Ciardo è uno dei protagonisti del trono over di ‘Uomini e Donne’, programma in cui ha fatto il suo ingresso nel ruolo di cavaliere del trono over.

L’uomo ha un fisico muscoloso e dei tatuaggi in bella vista, grazie a cui ha fatto letteralmente perdere la testa al parterre femminile.

Nel programma, Ciardo ha frequentato Valentina Autiero e Barbara De Santi, rapporti che si sono conclusi in maniera piuttosto burrascosa.

Attualmente, l’uomo sta frequentando Anna Tedesco, con la quale si è concesso una passeggiata in spiaggia a Riccione. Le uscite con la Autiero, invece, si sono interrotte proprio perché la donna ha preferito di non frapporsi alla ‘rivale’ in amore.

Vita privata e curiosità

Essendo sbarcato da poco nel programma di Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, non si hanno molte notizie sulla sua vita privata.

Ciò che dovrebbe essere ovvio è che il bellissimo Mattia Ciardo sia single. Condizione necessaria, infatti, è che i cavalieri del trono over, ma in generale i partecipanti a Uomini e donne, siano liberi a livello sentimentale per poter frequentare le nuove persone che si presentano a Canale 5.

Tuttavia, nel corso degli anni, varie volte sono arrivate delle segnalazioni agli autori del programma tv di successo, nelle quali si rivelava che i tronisti, i corteggiatori o i cavalieri e le dame avessero in corso una relazione con individui esterni alla trasmissione o interni, senza uscire allo scoperto.