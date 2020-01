Chi è Mattia Briga, il cantautore pop rap diventato noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2015, classificandosi al secondo posto

Scopriamo tutti i segreti di Mattia Briga, il noto cantante classe ’89, che dopo Amici di Maria De Filippi ha ottenuto il successo e ha anche preso parte al Festival di Sanremo.

Chi è Mattia Briga

Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, è un cantautore della scena romana, nato a Roma, il 10 gennaio del 1989.

Da piccolo si trasferisce a Parigi, poi torna a Roma, dove frequenta il liceo classico Terenzio Mamiani. Si trasferisce nuovamente, prima in Danimarca, dove, grande appassionato di musica, inizia a scrivere i suoi pezzi hip hop, e poi a Madrid, dove entra in contatto con numerosi artisti.

La vera e propria carriera di Briga inizia nel 2010, quando autoproduce il suo ep di esordio. L’anno dopo, invece, viene notato dall’etichetta discografica indipendente Honiro Label, con cui pubblica il mixtape Malinconia della partenza.

Nel 2012 esce il suo primo vero album in studio, intitolato Alcune sere, e collabora con artisti come Gemitaiz e Coez. Nel 2015 entra nel cast del talent show di Amici di Maria De Filippi, arrivano a classificarsi al secondo posto.

Sempre nel 2015 vince il Premio RTL 102.5, assegnato dai radioascoltatori di RTL 102.5 per il suo singolo L’amore è qua. Sempre lo stesso anno esce l’album Never Again, certificato disco di platino dalla FIMI.

In estate, partecipa alla terza edizione del Summer Festival, arrivando al secondo posto con il singolo L’amore è qua, dietro ad Alvaro Soler.

Nel 2016 Briga firma un nuovo contratto discografico con la Sony Music, mentre nel 2019 prende parte al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo classificandosi ventunesimo.

Fidanzate e curiosità

Briga è attualmente fidanzato con Arianna Montefiori, giovane attrice tra i protagonisti de L’isola di Pietro 3. La relazione tra i due è stata resa nota tramite alcuni scatti.

Nel corso degli anni, sono stati attribuiti numerosi flirt a Mattia, tra cui quelli con la cantante Emma Marrone, con Ludovica Chiodo, ex fidanzata di Andrea Melchiorre, e con Ludovica Valli.