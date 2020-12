Matteo Viviani fa l’amore con la moglie così: il dettaglio imbarazzante

Il post del conduttore, in compagnia della moglie Ludmilla Radchenko, ha sconvolto e imbarazzato tutti. Viviani è dovuto intervenire.

Matteo Viviani ha sconvolto gli utenti di Instagram con una foto che svela alcuni dettagli piccanti sulla sua vita privata.

Il conduttore era in compagnia della moglie Ludmilla Radchenko, quando ha riferito ai suoi fan di aver appena finito di fare l’amore.

Il post è diventato immediatamente virale e ha fatto piovere anche qualche critica su Viviani.

La foto scandalosa di Matteo Viviani con la moglie

Matteo Viviani è il celebre conduttore de Le Iene. L’uomo è sposato dal 2013 con Ludmilla Radchenko.

La donna parla di quando incontrò Matteo in un’intervista a Vanity Fair:

“Fin da subito ho capito fosse il mio grande amore. La nostra storia è iniziata il 31 dicembre del 2008.”

Entrambi postano spesso scatti insieme nei rispettivi profili social. I due sono diventati anche genitori di Eva e Nikita, che amano incondizionatamente.

Viviani ha postato qualche ora fa una foto che lo ritrae con la moglie, mentre sorseggia una tazza di tè e mangia una crostata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@matteo_viviani_iena)

Tutto ok se non fosse per la didascalia piuttosto eloquente che cita:

“Torta di mele e the dopo aver fatto l’amore mentre fuori c’è -3… mmmm…”

Il post rivela un dettaglio a dir poco privato della coppia, che è stata immediatamente invasa da commenti del calibro di:

“Complimenti, ora tutti sappiamo della vostra privacy. Adesso potremo fare sonni tranquilli.”

La replica del conduttore de Le Iene

Viviani ha immediatamente commentato la sua stessa foto, sbigottito dalla reazione degli utenti.

“Non capisco perchè vi agitate. Dire che ho fatto l’amore con mia moglie vi sconvolge? Rilassatevi è una cosa naturale!”

Il conduttore non si pente di quanto fatto né cancella il post. Viviani è consapevole di non aver fatto nulla di scandaloso o innaturale.