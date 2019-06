Matteo Salvini, duro scontro con Lilli Gruber: “Così non funziona…”

Il vice premier Matteo Salvini si è ritrovato nuovamente faccia a faccia con Lilli Gruber, con uno scontro e con un epilogo inaspettato

Il programma Otto e Mezzo di ieri sera non si è svolto in maniera solita, tanto da creare un vero e proprio ennesimo scontro tra la conduttrice e il vice premier Matteo Salvini.

Scontro tra Lilli Gruber e il ministro dell’Interno

E’ andato in onda come di consueto l’appuntamento con Otto e Mezzo, programma condotto da Lilli Gruber su La7.

Nella serata di ieri l’ospite atteso era il vice premier, tornato in casa della conduttrice nonostante tra i due non ci sia una intesa e non si riesca mai ad arrivare a fine puntata senza un battibecco.

Per capire meglio facciamo un piccolo passo indietro al pomeriggio, quando il vice premier si trovava a Foligno dove annuncia la sua presenza al programma televisivo di cui sopra:

“Stasera Lilli mi chiederà ancora dei fiori…glieli manderò”

Un pubblico tra applausi e compiacimenti per il gesto chiaro, come per dire “aspetta e spera”.

“Le tolgo l’audio” Lilli Gruber vuole zittire il vice premier

Era già nell’aria che la puntata non sarebbe andata nel migliore dei modi e, infatti, ha avuto inizio con un botta e risposta sul risultato delle Europee.

Il vice premier ha dovuto interrompere più volte la conduttrice, visti i continui attacchi ed è stato in quel momento che la stessa ha “minacciato” di togliere l’audio al ministro per zittirlo definitivamente.

A quel punto il ministro si è visto costretto di controbattere duramente:

“Gruber, così non funziona…”

Evidenziando che essendo lei la padrona di casa avrebbe potuto agire come voleva: