Matteo Salvini, a ruota libera sulla riforma Salva Stati: “Preferisco battere Renzi politicamente”

Matteo Salvini a ruota libera durante la sua intervista esclusiva per La Stampa sul caso Mes: ecco che cosa ne pensa

Una intervista di Matteo Salvini dove si è parlato della riforma Salva Stati e di che cosa pensa di tutta questa situazione.

Il leader della Lega contro Conte

La polemica di queste ore sta portando un duro botta e risposta tra il leader della Lega e il Premier Giuseppe Conte sul caso Mes e sulle varie supposioni:

“conte mi vuole querelare? Si metta in fila, prima ci sono carola e la cucchi”

Il leader della Lega ha rilasciato una intervista esclusiva per La Stampa dove ha parlato a ruota libera della situazione in essere. Evidenzia che secondo lui dal Premier si hanno solo bugie e che anche i soldi degli italiani siano a rischio:

“la riforma metterebbe in mano a un organismo privato la possibilità di decidere a chi dare e chi togliere i soldi”

Sottolineando che questo parametro non farebbe altro che portarne poco al Paese stesso. Sempre secondo l’ex Ministro il Governo ha confusione su tutti gli argomenti da Ilva sino ad Austostrade per arrivare ad Alitalia.

La querela e il Presidente Mattarella

La questione della querela è oramai nota, ma l’ex Ministro risponde in tono ironico invitando il Premier a “mettersi in fila” visto la quantià di querele collezionate in questo ultimo periodo.

Il trattato potrebbe quindi aumentare il debito italiano ed è per questo motivo che l’ex Ministro chiede l’intervento del Presidente della Repubblica

“in questo caso siamo di fronte a un atto del parlamento che il presidente del consiglio ha ignorato”

Confermando di essere molto interessati a ciò che verrà deciso da Mattarella nelle prossime ore.