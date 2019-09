Matteo Salvini, “Sei mesi e ti spari”: provvedimento disciplinare Rai per Fabio Sanfilippo dopo il post scioccante – Foto

Matteo Salvini, “Sei mesi e ti spari”: provvedimento disciplinare Rai per Fabio...

La Rai manda avanti un provvedimento disciplinare dopo il post scioccante contro Matteo Salvini di Fabio Sanfilippo. Ecco cosa è successo

Fabio Sanfilippo contro Matteo Salvini, con un post scioccante che mette in mezzo la sua famiglia: la Rai fa partire un provvedimento disciplinare.

Il post scioccante di Fabio Sanfilippo

Quello che ha compiuto il caporedattore di Rai Radio 1 è stato ritenuto scioccante da tutti, anche da chi non simpatizza per il leader della Lega.

Il post di Facebook sembra infatti essere andato oltre a quelle che sono le parole di norma concesse, mettendo in mezzo la famiglia del politico e un possibile suicidio:

“tempo sei mesi e ti spari. tua figlia avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”

Dopo questo post, il leader della Lega ha immediatamente replicato:

“mi da fastidio il post di un giornalista rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo anche mia figlia. Tu sei pagato dagli italiani, come ti permetti?”

A tutto questo è partita l’azione della Lega che ha annunciato di mandare avanti iniziative dirette in commissione di Vigilanza. La stessa azienda Rai non ci sta e avvia un provvedimento disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Radio 1 considerando le affermazioni gravissime.

Non solo, nei prossimi giorni l’azienda emanerà una disposizione in merito all’utilizzo dei social per tutti i dipendenti.

Le parole di Renzi e Anzaldi

Davanti ad una cosa così grave anche gli oppositori politici si sono schierati a favore del leader della Lega, esprimendo il loro sdegno come Matteo Renzi:

“rabbrividisco quando leggo il post del giornalista rai, che parla di suicidio e tira in ballo la figlia. C’è un limite alla decenza e rispetto umano”

Stesso discorso per Anzaldi del Pd: