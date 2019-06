Matteo Salvini candidato al Premio Nobel: il motivo della clamorosa proposta tedesca

Il Vice Premier Leghista, Matteo Salvini, candidato al premio Nobel per la Pace.

A fare la proposta è il Vice Capogruppo di Alternative Fuer Deutschland, un partito di estrema destra tedesca, alleato della Lega in Europa.

Quale il merito di Salvini, tale da fargli conquistare l’ambito riconoscimento?

Secondo il rappresentante dell AFD, a renderlo meritevole è il modo con cui ha gestito la questione dei migranti, bloccando il loro sbarco lungo le coste italiane.

Secondo Beatrix Von Storch, Matteo Salvini, attuale Ministro dell’Interno, attraverso le sue politiche avrebbe portato un vento di stabilità in tutta Europa, salvando in tal senso, ‘numerose vite umane’.

Tale proposta, presentata nel corso di una trasmissione di Tg Parlamento, ‘Punto Europa’, verrà mandata in onda il 22 Giugno su Rai 2. Ecco le parole della Deputata Tedesca Von Storch:

‘Propongo Matteo Salvini per il premio Nobel per la Pace perché ha sperimentato una politica efficace di stabilità per l’Europa e per il salvataggio di migliaia di vite, un esempio che gli altri dovrebbero seguire’