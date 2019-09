Matteo Salvini, in piazza con Giorgia Meloni per protestare: bagno di folla di italiani

Matteo Salvini, in piazza con Giorgia Meloni per protestare: bagno di folla...

Bagno di folla per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in piazza per protestare durante il discorso di Giuseppe Conte. Gli italiani hanno risposto all’invito e ora loro si battono per le elezioni

Mentre la Camera sta ascoltando il discorso di Giuseppe Conte per la fiducia, la piazza si è trasformata in un bagno di folla per Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia.

La protesta in piazza a Montecitorio

Una gradita risposta da parte degli italiani in piazza a Montecitorio che hanno accolto l’invito del Leader della Lega e di Fratelli d’Italia per protestare, durante il discorso di Giuseppe Conte.

Mentre alla Camera si ascolta il discorso del Premier per dare la fiducia al nuovo Governo, in piazza si parla chiaro per arrivare subito alle elezioni e dare la parola agli italiani.

La giornata è iniziata da subito con il tifo da stadio, abbracci e acclamazioni – come si evince da Ansa e dai video postati sui profili social principali – proprio mentre Giuseppe Conte definisce il suo discorso:

“no al governo della poltrona! elezioni subito…bibbiano, noi non dimentichiamo”

E ancora:

“voce al popolo sovrano, ridateci l’italia”

Il leader della Lega da appuntamento per il 19 ottobre a Piazza San Giovanni rilanciando l’opposizione fatta direttamente con il popolo, accompagnato non solo dalla Meloni ma anche da Toti. La Meloni ha esortato:

“oggi è un vaffa day per i 5 stelle. anche chi non è qui e non riesce ad arrivare – riempiamo le piazze e le strade pacificamente”

E Salvini incalza: