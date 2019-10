Matteo Salvini, “Aiuta tutti da lassù”: il terribile lutto e l’addio commovente sui social

Un saluto commovente per Matteo Salvini, che affida ai social il suo lutto arrivato improvvisamente del suo amico

Il triste addio di Matteo Salvini sui social, per un amico di sempre nonché collega. Ecco chi era Fiorenzo Marzari.

Chi era Fiorenzo Marzari?

Un commovente addio da parte di tutto per Fiorenzo Marzari, Segretario della Sezione di Mori – leghista e primo fra tutti a tesserare Maurizio Fugatti nel movimento, oggi governatore del Trentino.

Ricordato come un uomo di grande valore, lavoratore e fedele alla causa nonostante tutti gli alti e bassi della politica.

E’ stato stroncato da un infarto a pochi giorni dal suo sessantaquattresimo compleanno, conosciuto in Italia non solo per il suo lavoro da meccanico ma anche come Presidente del Consiglio comunale di Mori.

L’infarto è sopraggiunto mentre si trovava presso la sua abitazione, immediati i soccorsi con l’elicottero con i medici che hanno tentato l’impossibile per rianimarlo. Marzari aveva intenzione di festeggiare il suo compleanno in mezzo alla gente e proprio domani si svolgeranno i suoi funerali, con l’ultimo saluto da parte di familiari – amici e colleghi.

L’ultimo saluto dedicato da Matteo Salvini

Tantissimi i messaggi commoventi dopo la morte di questo esponente, tra i quali anche quelli del leader della Lega Matteo Salvini:

“addio amico, leghista e trentino. aiuta la tua gente anche da lassù, mi berrò un bicchiere di mori vecio alla tua salute”

Così lo saluta, poco dopo aver appreso la triste notizia. Un messaggio che si aggiunge a tutti quelli scritti sui social o a mano: Mirko Bisesti – Segretario Nazionale della Lega Salvini Trentino – ha voluto pubblicare una lettera direttamente sulla Voce del Trentino raccontando di lui e dandogli ancora un saluto:

“la notizia della tua morte ci ha sconvolto”

Evidenziando le sue battaglie politiche, i tesseramenti e la grande passione di questi anni passati in politica.