Negli ultimi giorni non sono passati inosservati i like tattici tra Selvaggia e Matteo Salvini.

Cosa ne penserà la moglie di Salvini?

Una semplice simpatia?

Selvaggia Roma, modella e influencer, nota per aver partecipato al programma Temptation Island è stata notata negli ultimi tempi da Matteo Salvini.

Sembrerebbe che ci sia un vero scambio di like, ovviamente nessun flirt dato che il leader è fidanzato ufficialmente con la bella Francesca Verdini. Avrà visto anche lei questi like sospetti? a quanto pare no, ma al pubblico non sfugge proprio niente.

Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip

Selvaggia Roma è uscita da poco dal Grande Fratello Vip e la sua popolarità è schizzata alle stelle.

Purtroppo è rimasta poco tempo dentro la casa più chiacchierata d’Italia, ma dopo questo “scoop” è ancora di più al centro dell’attenzione.

Poco tempo fa ha attaccato la modella brasiliana Dayane Mello accusandola di menefreghismo e maleducazione.

Di certo non la giustifica per il suo travagliato, anzi la mortifica perchè crede che Dayane dovrebbe provocare meno gli altri concorrenti della casa.

Inoltre ha attaccato anche il fratello di Pierpaolo Pretelli, dicendogli che ha cambiato opinione su Giulia Salemi dopo i molteplici attacchi da parte del web

“È come vedere una bandiera”

ha detto Selvaggia. Ha inoltre accusato Pierpaolo nuovamente fuori dalla casa. Il carattere dell’influencer Roma è davvero molto diretto e forte, forse per questo Matteo Salvini l’ha notata?

Questa è una delle foto a cui ha messo like.