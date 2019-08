Matteo Salvini, diretta Facebook: “Ci stiamo preparando, il 19 ottobre tutti in piazza”

La diretta Facebook di Matteo Salvini è arrivata giusto dopo l’incontro del Presidente della Repubblica con Giuseppe Conte. Ecco le sue parole.

In diretta su Facebook il leader leghista ha parlato ai suoi elettori, rilanciando nei confronti del nuovo Governo che sta per formarsi:

“io non sono nato per guidare un popolo sottomesso agli ordini di qualcuno. potete tirare a campare per un mese…un anno. noi ci stiamo preparando”