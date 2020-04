Matteo Salvini critica le inchieste nelle Rsa: “Lì si muore perché l’età media è alta”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha duramente criticato le inchieste per l’alto numero di decessi registrati nelle case di riposo milanesi e non solo.

Matteo Salvini a muso duro contro gli accertamenti avviati dalla Procura nelle Rsa, tra cui il Pio Albergo Trivulzio.

Le inchieste nelle case di riposo

Il direttore del Pio Albergo Trivulzio, casa di riposo nel milanese, è indagato per omicidio colposo ed epidemia colposa.

Nella casa di riposo del capoluogo lombardo si sono registrati un centinaio di decessi tra gli anziani ospiti e diversi contagi anche tra gli operatori sanitari.

Stando alla denuncia di un’operatrice sanitaria, che accusava da qualche giorno febbre e sintomi compatibili con il Coronavirus, un dirigente del Trivulzio le avrebbe detto di non indossare la mascherina per non creare allarmismi.

La guardia di Finanza ha acquisito non solo le cartelle cliniche degli ospiti morti nel Pio Albergo Trivulzio, ma anche altri documenti, come scambi di informazioni tra la struttura ed amministrazione della Rsa.

Le perquisizioni della Guardia di Finanza sono avvenute anche in altre strutture della Lombardia. Non solo il Pat, ma anche gli uffici della Sacra Famiglia e una residenza di Settimo Milanese.

Matteo Salvini contro le indagini

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è scagliato contro l’inchiesta avviata dalla Procura per i decessi nelle case di riposo.

L’ex Ministro dell’Interno, intervenuto a Dritto e Rovescio su rete 4, ha sottolineato che il numero alto dei decessi registrati nelle Rsa è legato all’età degli ospiti.

“Nelle case di riposo l’età media è alta”

ha detto il leader della Lega.

Come evidenzia anche Fanpage, Salvini ha attaccato il governo, suggerendo d’impiegare il tempo per inviare dispositivi medici al personale sanitario, piuttosto che nelle indagini.

“Quando tutto sarò finito, ci sarà tempo per capire chi ha fatto e chi no”.

Sono 143 gli anziani morti finora nel Pio Albergo Trivulzio.