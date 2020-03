Matteo Salvini, agente della scorta positivo al tampone: “Pronto al test, ma sto bene”

Un agente della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. L’ex Ministro dell’Interno si è già detto pronto a fare il test.

Un agente della scorta di Matteo Salvini avrebbe contratto il coronavirus. Come riporta anche Tgcom24, a confermare il possibile contagio sono state alcune fonti della Lega.

L’agente contagiato sarebbe uno degli uomini che viaggiano nella seconda auto che accompagna l’ex Ministro dell’Interno e quindi non avrebbe avuto contatti con il leader leghista.

Almeno per ora, non è stato disposto l’isolamento dell’ex ministro. I colleghi dell’agente risultato positivi sono stati messi in quarantena precauzionale.

Matteo Salvini ha fatto sapere di stare bene e di essere pronto ad effettuare il tampone, qualora gli venisse richiesto.

Il segretario della Lega ha commentato la vicenda sulla sua pagina Facebook. Salvini ha posto l’accento sulle polemiche conseguenti alla notizia del contagio e ai messaggi che gli augurerebbero la morte. L’ex Ministro ha evitato di rispondere alle provocazioni, sottolineando la sua assoluta disponibilità.

La vicinanza dei colleghi

A fare da contraltare agli attacchi contro il leader della Lega, sono giunti numerosi messaggi di vicinanza. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha definito disgustoso l’atteggiamento di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che avrebbero attaccato Salvini.

“L’Italia non merita questo schifo”

ha cinguettato la Meloni sulla sua pagina Twitter.

Della stessa linea il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha sottolineato la necessità di unità e compattezza in questo momento così difficile per il Paese.

Il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, del Movimento 5 Stelle ha chiesto al leader della Lega di seguire le disposizioni del governo, ponendosi in auto isolamento in via precauzionale, come già avvenuto per i colleghi dell’agente risultato positivo.