Matteo Renzi: “Salvini non è finito, serve un’agenda riformista”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta il risultato delle regionali e il futuro del governo, che avrà bisogno di un’agenda riformista

Le parole di Matteo Renzi dopo le elezioni: l’ex leader dem delinea i prossimi passi per l’esecutivo.

Il futuro del governo secondo Renzi

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta i risultati elettorali di Emilia Romagna e Calabria e commenta il futuro del governo.

Come riporta anche Tgcom24, secondo l’ex capogruppo del Pd, il governo necessita di un’agenda riformista. Sul caso Autostrade per l’Italia, Renzi è chiaro.

“Autostrade deve pagare, ma una revoca della concessione non avrebbe giuridicamente senso”

è quanto dichiarato dall’ex democratico.

Sui risultati della tornata elettorale in Emilia Romagna, Matteo Renzi ha aperto un varco per quello che potrebbe essere il futuro dell’esecutivo. L’ex presidente del Consiglio non ha mai celato la sua vicinanza al vincitore Stefano Bonaccini, che lui stesso ha definito il vero vincitore delle elezioni.

Le elezioni hanno offerto una concreta opportunità al governo di creare un’agenda riformista. Governo che certamente resterà in piedi, visto che, stando ai sentori del leader di Italia Viva, i pentastellati non avrebbero intenzione di tornare a casa.

Il Pd a un bivio

Per quanto concerne Matteo Salvini, Renzi ne è sicuro:

“Salvini non è finito”.

Per porre fine al suo mandato bisogna fare un passo alla volta, ha detto Renzi, che ha anche suggerito un cambio di marcia al governo. L’ex leader dem ha puntato l’accento sulla necessità di fare riforme e sbloccare i cantieri per un governo che arriverà al 2023, soprattutto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

E sul futuro del partito da lui stesso capeggiato, Matteo Renzi ha sottolineato quello che ora potrebbe succedere al Pd.