Renzi: “Senza un accordo sulla prescrizione sfiducia a Bonafede”

L’ex Premier Matteo Renzi minaccia di sfiduciare il Ministro Bonafede se non viene raggiunto entro Pasqua un accordo sulla prescrizione.

“Spero che ci sia buon senso. Se vogliono che ce ne andiamo dal governo bene. Ma ce lo devono dire. Hanno provato a sostituirci con i senatori responsabili, ma non ce l’hanno fatta”,

sottolinea il leader di Italia Viva.

Sfiduciando Bonafede c’è il rischio che il Governo Conte “Bis” possa cadere e, se ciò si verificasse, fino al 2021 non si voterebbe.

“[…] E’ presumibile pensare che almeno fino al 2021 non si vota. Siccome non si può votare per un impedimento tecnico, dico che è il momento di guardarsi negli occhi e pensare prima agli italiani e poi ai partiti”,