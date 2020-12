Matteo Renzi, il leader di Italia Viva a muso duro: “Diamoci una mossa!”

A seguito dell’incontro con il Premier Conte, Matteo Renzi interviene al Tg5 rimarcando ciò che dovrebbe essere importante in questi giorni.

Un intervento diretto quello al Tg5 di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che chiede concretezza e parla anche della caduta di Governo.

Le parole di Renzi dopo l’incontro con Conte

Il leader di Italia Viva è intervenuto durante il Tg5 delle ore 20 per rimarcare quanto accaduto durante il suo incontro con il Premier Conte nel pomeriggio:

“non penso a far cadere il governo, ma ci sono 846 morti in 24 ore e davanti a questo non si può fare finta di niente”

Rimarca sul fatto che sia ora di smetterla con le polemiche e che tutto quello che c’era da evidenziare è stato fatto in Parlamento:

“diciamo al presidente del consiglio diamoci una mossa!”

Mettendo in chiaro che servirebbero più fondi alla sanità pubblica e di utilizzare i soldi europei in maniera intelligente, chiedendo al Premier di fare tutto entro poco tempo e senza voltarsi indietro.

Le considerazioni del leader di Italia Viva

Durante il suo intervento durante il telegiornale della sera, il leader di Italia Viva evidenzia di aver posto delle condizioni importanti ovvero, come anticipato, quella sulla sanità:

“ci sono 36 miliardi di euro che dovrebbero andare a irrobustire il sistema con dottori e infermieri”

Mettendo nero su bianco che la parola eroi senza dar loro dei soldi in più non serve a nulla. Ci sono -sempre secondo le sue parole – 36miliardi che sono bloccati per una negazione a livello ideologico del M5s e del Premier Conte.

Italia Viva non si tira indietro ma nel momento in cui si troveranno a non essere in accordo con il Governo sono pronti a ritirare le loro ministre:

“non ci facciamo comprare con due poltrone, anzi possiamo anche lasciarle”

Renzi inoltre non è favorevole ad un rimpasto, considerando ridicola questa azione per risolvere un problema di fondo molto più ampio.