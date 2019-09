Matteo Renzi, tutta la verità sul Governo Conte Bis: “Se non fosse stato per noi, non sarebbe nato”

Matteo Renzi a ruota libera in una intervista dove parla del Governo Conte e del futuro del Paese

Una intervista quella di Matteo Renzi dove non solo esprime la sua opinione sul Paese ma anche sul Governo Conte Bis.

Il Governo Conte Bis

Una intervista esclusiva per il Messaggero, dove l’ex premier ha parlato a ruota libera di tutto e si è tolto qualche sassolino incastrato nelle scarpe:

“se non ci fossimo schierati noi, non sarebbe mai nato e conte oggi farebbe altro”

Per evidenziare e rimarcare la diffidenza del Pd sulla fedeltà al nuovo Governo, cercando di ricordare che lui ha sempre seguito una linea con interesse verso il terzo settore – ceto medio – fatturazione elettronica e così via:

“per me parlano i fatti”

Si addentra poi nel discorso del nuovo movimento Italia Viva, sottolineando che non deve essere considerata come operazione di Palazzo, ma nonostante ci siano circa 50 parlamentari deve essere vista come una occasione per fare nuovamente politica:

“c’è un entusiasmo simile a quello del 2012, per questo non parteciperemo alle regionali, vogliamo strutturarci dal bASSO”

Un movimento nuovo che ha necessità ancora di tempo per porre le basi e strutturarlo nella maniera più corretta. Il premier Conte non è stato concorde sui tempi ma non teme questo movimento.

Una idea green sarà piantare un albero vero per ogni tessera, così da avvicinarsi al mood di questo periodo.

Investimenti green e Iva

Per quanto riguarda il suo pensiero, sarebbe utile non aumentare l’Iva per combattere l’evasione, ma soprattutto attuare in investimenti sull’ambiente:

“parliamo di cose serie, nessuno viva di paure”

Secondo lui la legislatura arriverà sino al 2023, con un Governo che dovrà sfruttare la tranquillità dei mercati e dell’Europa.

Esordisce inoltre con tranquillità