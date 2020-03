Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si pronuncia sull’emergenza coronavirus, sottolinenando l’importanza di un leader che traghetti l’Italia in questa difficile situazione.

Matteo Renzi boccia la cultura del sospetto: il Paese ha bisogno di risollevare l’economia.

La strategia di Matteo Renzi

Il leader di Italia Viva si lancia a muso duro contro l’emergenza coronavirus. In un’intervista a Radio Capital, riportata anche da La Repubblica, l’ex premier ha sottolineato come l’emergenza coronavirus sia legata soprattutto alla contagiosità e non alla mortalità.

Quello che occorre, secondo Renzi, è un messaggio chiaro traghettao da un leader, qulcuno che guidi il Paese in questo momento particolarmente difficile per economia e Sanità.

Secondo il leader di Italia Viva, sarebbe da bocciare l’autonomia delle Regioni, che invece dovrebbero ritrovarsi sotto un’unica guida. La situazione emergenziale che sta vivendo il Paese sarebbe molto pi seria di quella dell’11 Settembre, perché la zona rossa dell’economia sarebbe ormai l’intera penisola.

Sarebbero almeno 31 i miliardi persi dall’inizio dell’epidemia di coronavirus. Secondo Matteo Renzi è pienamente condivisibile la riflessione del Ministro Gualtieri secondo cui non sarà solo l’Italia ad avere problemi nei prossimi mesi, ma anche l’Europa.

Il rallentamento dell’economia danneggerà molti Paesi, tra cui la Germania che patirà la diminuzione drastica dell’export verso la Cina.

Entrano quindi in campo le strategie europee, su cui occorrerà a breve fare una riflessione.

Non è plausibile un cambiamento di regole, ma quantomeno indicazioni politiche diverse da parte dell’Unione Europea nel prossimo anno.

“L’Italia non piuò considerare l’Europa come un grande alibi”

ha detto Matteo Renzi.

No agli inciuci

Sugli inciuci di palazzo, invece, non sembra essere molto d’accordo. Per il leader di Italia Viva non è il momento di pensare ad un governissimo o a far cadere l’esecutivo di Conte.

La situazione politicia esige compattezza, per riuscire a superare il momento di difficoltà.

Sul messaggio al ministro Fontana il leader di Italia Viva ribadisce che era soltanto un modo per dimostrare la sua vicinanza ad una persona che conosce da oltre 20 anni.