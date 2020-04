tuona Matteo Renzi, in un’intervista al Sole 24 Ore.

È necessario riaprire le fabbriche perché il sistema produttivo sta saltando.

ha sottolineato Renzi, leader di Italia Viva.

«Ho l’impressione che in troppi non si rendano conto del disastro economico e occupazionale che rischiamo.

Discutiamo di rincorrere i runner o di quante volte una famiglia porta fuori il cane”,

dice l’ex premier e leader di Italia Viva.

Bene la riapertura delle librerie ma quando si pensa alla ripartenza, si deve pensare alle fabbriche non alle cartolerie.

“Non mi arrendo, io combatto. Sono stato il primo a porre il tema della riapertura in sicurezza. Eppure mi sono preso dell’irresponsabile e persino le associazioni di categoria sono state in silenzio. In realtà siamo già in ritardo”.