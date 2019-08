Matteo Renzi, lo scandalo per l’audio contro Gentiloni irrompe al Governo

L’audio divulgato di Matteo Renzi non è passato inosservato e mentre Gentiloni non replica, dal Governo si chiede massima serietà

Matteo Renzi ha parlato a ruota libera di Gentiloni e ora quell’audio ha fatto il giro dei media, rischiando di trovarsi sommersi in un grande scandalo.

L’audio contro Gentiloni

Nella scuola di formazione politica di Barga, Renzi parla a ruota libera mentre a Roma erano tutti impegnati nella seconda giornata di consultazioni.

Una lezione per duecento under 30 aspiranti politici che è sconfinata in un attacco a Paolo Gentiloni – Presidente del Pd nonché successore a Palazzo Chigi.

Un audio che viene registrato da uno dei tanti ragazzi presenti e divulgato nel giro di pochissime ore:

“è stato gentiloni che ha fatto passare il messaggio di una triplice richiesta di abiura da parte di pd e m5s”

Specifica mentre parla ai ragazzi, sulle possibili tre condizioni in fase di crisi di Governo e al no per il taglio dei Parlamentari, come scritta e votata sino a questo momento:

“i cinquestelle ci avevano detto ‘noi ci stiamo se ci garantite che possiamo arrivare almeno al referendum per il taglio”

Da qui inizia l’attacco a Gentiloni che non lascia molto all’immaginazione, dove viene accusato di voler far saltare l’eventuale accordo:

“ha detto quello che pensava a due giornali”

Dichiarazioni che hanno fatto rumoreggiare i ragazzi in aula.

Le parole di Zingaretti

Zingaretti non ha preso bene la questione, replicando duramente con una nota invitando tutti alla massima serietà visto il momento molto delicato per l’Italia: