Matteo Renzi, l’attacco a Franceschini: “Il Presidente della Repubblica non è lui ma Mattarella”

Matteo Renzi è tornato alla riscossa durante queste ultime ore, rispondendo direttamente a Dario Franceschini.

Matteo Renzi torna all’attacco dopo aver cercato di placare le sue polemiche, con una risposta diretta al Ministro Dario Franceschini.

Le risposte al Ministro Franceschini

Il leader di Italia Viva è intervenuto su La7 durante la diretta della trasmissione “L’aria che tira” e non si è tirato indietro in merito alle polemiche e puntualizzazioni su alcuni argomenti:

“penso che non andremo al voto e che ci sia una maggioranza in parlamente, il buon senso prevede che si smetta di litigare”

Nonostante questo appunto nella giornata di ieri è ritornato all’attacco sul Ministro Dario Franceschini che nelle ultime ore ha voluto mettere l’accento sulle elezioni anticipate in caso di una crisi di Governo:

“Conte contro salvini e ce la giochiamo”

Ma il Leader di Italia Viva non ci sta e replica duramente a queste affermazioni, mettendo in evidenza il fatto che bisognerebbe pensare al turismo e non a fare manovre come nel poker:

“se qualcuno pensa di minacciare il voto è sbagliato, perché siamo in democrazia”

Le parole di Matteo Renzi

Come riporta anche FanPage, il leader di Italia Viva non si tira indietro e cerca di far capire il suo punto di vista:

“Franceschini è il ministro del turismo e della cultura”

Mettendo in chiaro che si dovrebbe occupare di teatri chiusi e dello scenario annoso del turismo in Italia:

“Il presidente della repubblica non è lui ma Sergio mattarella”

Un colpo diretto che sottolinea il suo pensiero verso le parole del Ministro. Non solo, illustra anche come i soldi per il turismo andrebbero spesi nonostante lo scenario attuale. Il suo piano sarebbe prendere i soldi del Mes, mettendo una parte sulla sanità e poi i 9 miliardi del Recovery Fund direttamente su cultura e turismo.