Matteo Renzi, a muso duro su coronavirus: “Zona rossa in tutta Italia”

Coronavirus: Salvini e Renzi si trovano d’accordo sul fatto che tutta l’Italia venga messa in quarantena. Per Renzi il peggio deve ancora venire.

Per i due politici le indicazioni previste dal decreto non sono abbastanza dure.

L’Italia intera zona rossa

A causa del coronavirus, tutta Italia, per Salvini e Renzi, dovrebbe diventare zona rossa. Per Matteo Renzi, in particolare, i decreti sono troppo poco restrittive e il virus corre più veloce delle normative. Come si legge su Adnkronos, il leader di Italia Viva ha affermato:

“Personalmente, credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. E questo vale anche a livello economico. Tutto il Paese soffre il crollo economico, non solo i focolai”.

Renzi ha aggiunto che, sicuramente, nelle prossime settimane, si vedrà che il coronavirus è un problema mondiale e tutti saranno contagiati. Quello che si può fare ora, per lui, è rimanere estranei alle polemiche e cercare di vincerla insieme. Queste affermazioni sono state fatte dal Senatore nella sua Enews. Già lo scorso due marzo, Renzi aveva parlato del coronavirus come peggio dell’11 settembre.

Le parole di Salvini

Salvini ha sostenuto quanto affermato da Renzi sostenendo che gli ospedali sono quasi al collasso, i contagi crescono, i carceri sono in piena rivolta, mentre le borse crollano. Per questo ha chiesto un incontro al premier Conte.

Per i due, il paese tutto deve essere messo in quarantena anche perché altrimenti si lancerebbe un messaggio contraddittorio alla popolazione non solo per la salute, ma anche per l’economia.