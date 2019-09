Matteo Renzi, ecco chi sono i 41 che lo seguono nella sua nuova avventura di Italia Viva

Italia Viva di Matteo Renzi è pronta e anche i nomi delle 41 persone che lo hanno seguito in questo nuovo progetto. Ecco di chi sono

Italia Viva è il movimento, nuovo, di Matteo Renzi e discorso focale di questi ultimi giorni. Ma chi è andato con lui dicendo addio al Pd?

I 41 parlamentari di Matteo Renzi

Il nuovo partito Italia Viva entra in scena e, come si evince da Il Messaggero, parte da 41 parlamentari ovvero 25 deputati e 15 senatori.

Donatella Conzatti è il nome della senatrice eletta nel 2018 con Forza Italia che è entrata a far parte del Movimento, scatenando non poche polemiche nel giro dei parlamentari.

Non solo perché tra gli acquisti troviamo anche Riccardo Nencini, socialista che si prensentò alle elezioni con Insieme. La sua presenza sembra essere fondamentale per una formazione al Senato.

Fra i deputati spicca il nome di Toccafondi, eletto nel 2018 con la formazione Lorenzin, e poi Lucia Annibali – Michele Anzaldi – Silvia Fregolent – Matteo Colaninno – Gennaro Migliore.

Quando si evince è che questa nuova scissione indebolisce di molto il Pd (con meno 2 milioni di contributi annui) e anche le altre correnti – destando molte preoccupazioni in merito.

La lista completa dei 41 di Italia Viva

DEPUTATI

Matteo Colaninno

Camillo D’Alessandro

Vito De Filippo

Mauro Del Barba

Marco Di Maio

Cosimo Ferri

Silvia Fregolent

Lucia Annibali

Michele Anzaldi

Maria Elena Boschi

Nicola Carè

Maria Chiara Gadda

Roberto Giachetti

Gianfranco Librandi

Luigi Marattin

Gennaro Migliore

Mattia Mor

Sara Moretto

Ettore Rosato

Ivan Scalfarotto

Gabriele Toccafondi

Massimo Ungaro

Luciano Nobili

Lisa Noja

Raffaella Paita

Giacomo Portas

SENATORI

Donatella Conzatti

Valeria Sudano

Nadia Ginetti

Riccardo Nencini

Mauro Marino

Daniela Sbrollini

Ernesto Magorno

Francesco Bonifazi

Teresa Bellanova

Davide Faraone

Giuseppe Cucca

Matteo Renzi

Laura Garavini

Eugenio Comincini

Leonardo Grimani

Il duello Zingaretti – Renzi

Zingaretti capito il segnale ha voluto incontrare tutti i sindaci Pd, per rilanciare il partito al meglio e quanto prima possibile. Nell’intervista al Corriere della Sera si è reputato non sorpreso da questa scelta ma comunque non entusiasta.

Lunedì prossimo è prevista una riunione direzionale proprio per rilanciare il partito e prevedere ogni mossa possibile. Il 28 e 29 settembre le due anime renziane si affronteranno ad Orvieto.