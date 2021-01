Chi è Matteo Diamante de La Pupa e il Secchione e Viceversa: età e curiosità

Dalla formazione al successo come influencer, fino ad arrivare alla partecipazione nel programma condotto da Andrea Pucci.

Il 21 gennaio 2021 ricomincia La Pupa e il Secchione e Viceversa ed è trepidante l’attesa di scoprire tutto sui protagonisti dello show.

Uno dei pupi più attesi è sicuramente Matteo Diamante, l’influencer già noto per aver partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore.

Questa volta, il giovane si calerà nei panni di pupo e verrà affiancato da una secchiona con la quale dovrà confrontarsi.

Scopriamo tutto sul giovane pupo, che sta già facendo girare la testa a molte donne italiane!

Chi è Matteo Diamante

Nasce a Genova, il 19 aprile del 1989, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Frequenta l’Istituto Nautico San Giorgio, dopo di che l’Università degli Studi di Genova.

Negli ultimi tempi, è riuscito a imporsi sul web come influencer. Il giovane è molto seguito su Instagram, Tik Tok e Youtube.

Inoltre, è attivo nel settore dell’organizzazione degli eventi. È stato speaker a Radio Venezia e Vocalist in discoteca.

Il giovane è proprietario dell’agenzia Senior, inserita proprio nell’ambito delle pubbliche relazioni.

Matteo ha raccolto varie esperienze nel mondo dello spettacolo a Uomini e Donne, come corteggiatore di Sabrina Ghio, Ex On The Beach e Take Me Out.

Attualmente è uno dei tre pupi de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Vita privata e curiosità

Matteo Diamante è molto attivo sui principali social, in particolare su Instagram, dove è seguito da 237 mila followers.

Nonostante la grande popolarità ottenuta, il profilo dell’influencer è attualmente impostato su “privato”.

Non è chiaro se il motivo sia relativo alla partecipazione a La Pupa e il Secchione e Viceversa o sia una scelta personale del modello.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, invece, non è noto se il pupo abbia o meno una relazione in corso.