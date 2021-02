Matteo Bonforte non ce l’ha fatta, il giovane ballerino è morto a 24 anni: “Sei stato un eroe”

Tanti i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua morte.

Era nel pieno della sua attività quando, circa un anno fa, gli è stata diagnosticata la terribile leucemia che poi l’ha ucciso.

Matteo Bonforte era un giovane ballerino di 24 anni, originario di San Michele di Ganzaria, nel catanese.

Dopo la diagnosi, si è sottoposto ad un trapianto ed ha sempre sperato di poter tornare a ballare, ma la malattia è stata più forte di lui.

Matteo Bonforte non ce l’ha fatta.

aveva raccontato qualche tempo fa a Fanpage.

Era questo il sogno di Matteo che si è spento a soli 24 anni.

La notizia della morte di Matteo, che era molto conosciuto nell’ambiente del ballo, ha destato profonda tristezza.

“Questo silenzio sa di mille parole. Ed io starei qui ad ascoltarti per ore. Per anni un solo secondo. E se tu mi guardi Me ne rendo conto Che alla fine ogni volta. È solo l’amore che ci salva. Dalla ferita del mondo”