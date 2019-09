Matteo Berrettini, chi è il campione di Tennis: vita privata, curiosità, record

Scopriamone di più su Matteo Berrettini, il campione italiano di tennis che sta superando ogni record

Il profilo di uno dei campioni italiani di tennis del momento.

Chi è Matteo Berrettini

Matteo Berrettini nasce a Roma, il 12 aprile 1996. Appassionato di tennis sin da piccolo, sviluppa il suo talento grazie agli insegnamenti impartiti dal coach Raoul Pietrangeli. Dopo, Matteo decide di iniziare ad allenarsi al Circolo Canottieri Aniene.

Il suo primo incontro da professionista arriva nell’agosto del 2014, durante il quale viene sconfitto al primo turno del Futures Italy F27. È nel 2015 che vince il suo primo incontro nel circuito professionistico, al torneo Futures Turkey F11 di Antalya, sconfiggendo per 6-2, 6-0 il serbo Miki Jankovic.

Nel 2016 si aggiudica il torneo di doppio al Futures Italy F27 di Trieste in coppia con Jacopo Stefanin, dopo di che partecipa ai tornei Challenger di Andria, riuscendo a ottenere il suo primo risultato prestigioso in carriera.

Nel 2017 vince il suo secondo titolo Futures, al torneo Switzerland F1 di Oberentfelden, battendo in finale 6-2, 6-4 il francese Laurent Lokoli, testa di serie nº 1.

Nel 2018 ottiene ottimi risultati al Roland Garros: i punti gli valgono un balzo di 16 posizioni nella classifica mondiale, dove sale all’80º posto.

Nel 2019, invece, sale al nº22 della classifica mondiale. Matteo Berrettini è oggi allenato dal coach Vincenzo Santopadre con la consulenza di Umberto Rianna.

I record

È arrivato alla ribalta, in Italia e in tutto il mondo, in occasione del torneo di tennis US Open 2019. Nelle prove del Grande Slam, infatti, Matteo Berrettini ha raggiunto le semifinali: è il quarto tennista italiano a essersi spinto così avanti in un Major nell’era Open, il secondo ad aver realizzato l’impresa nello Slam newyorkese, e il primo sul cemento.

Matteo Berrettini è, inoltre, il più giovane tennista italiano ad aver conquistato tre titoli del circuito maggiore e l’unico ad aver vinto un torneo ATP su erba.