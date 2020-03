Mattarella, le parole del Presidente sull’emergenza coronavirus

Sergio Mattarella ha fatto parlato alla nazione in piena emergenza coronavirus. Per il capo di Stato le restrizioni in atto sono necessarie.

Nel suo discorso, Sergio Mattarella ha rimarcato l’importanza delle misure da parte dell’Ue per fronteggiare il coronavirus.

Il capo di Stato parla alla nazione

Coronavirus: Sergio Mattarella ha scelto di parlare ai cittadini italiani per rendersi presente durante l’emergenza. Dal suo discorso si è compresa l’importanza per lui e per l’Italia intera, che l’Unione Europea adotti misure concrete, soprattutto dal punto di vista finanziario, per aiutare il paese. Inoltre, ha aggiunto, che a suo dire, i comuni devono adottare delle disposizioni in autonomia, superando schemi desueti. Ciò è necessario in un momento di piena emergenza per tutta Europa.

Nel suo video messaggio, Mattarella ha continuato

“Nell’Unione europea la Banca Centrale e la Commissione, nei giorni scorsi, hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento europeo. Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei Capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni”.

Una triste pagina di storia

Sergio Mattarella ha rimarcato che l’Italia, e con lei il mondo intero, si sta trovando a vivere una pagina triste di storia. Le immagini cui siamo stati sottoposti saranno difficili da dimenticare. Lui stesso ha affermato di aver espresso solidarietà ad amministratori ed italiani.

Inoltre, il Capo di Stato, ha sottolineato l’importanza delle misure rigorose imposte dal Governo poiché necessarie per uscire dall’emergenza nonostante il numero dei morti in continua crescita. Ma comunque, l’Italia viene ammirata da tutti per il suo senso di comunità e responsabilità.