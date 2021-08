Da quel rimprovero non usa più termini di quel genere, l’attore ha capito la pericolosità di quelle parole.

Il celebre attore 50enne, ha raccontato al Sunday Times che fino a qualche tempo fa non aveva alcun problema a usare, per scherzo, parole omofobiche.

Recentemente ha deciso di smettere, è accaduto dopo una cena in famiglia con la moglie Luciana Barroso e loro tre figlie Isabella di 15 anni, Gia 13 anni e Stella, 10, e la ventiduenne Alexia, figlia da una precedente relazione della consorte.

Durante una chiacchierata a tavola Matt se n’è uscito, scherzando, con la parola “fr…”.

Lui ha spiegato che è un termine che usava sin da bambino, senza intenti offensivi nei confronti degli omosessuali.

Però una delle sue figlie, si è alzata e ha lasciato il tavolo.

Matt per alleggerire la situazione le ha detto:

“Dai è uno scherzo! Uso questa parola nel film Stuck on You !”.

In quel momento la giovane è andata nella sua stanza e ha scritto un trattato su quanto quella parola sia pericolosa.

Lui l’ha letto e ha capito la rabbia di sua figlia, per questo ha ritirato l’insulto.

Nel corso dell’intervista Damon è tornato a parlare del caso di Harvey Weinstein, l’ex produttore cinematografico condannato per stupro.

Nel 2017, l’attore ringraziò tutte le donne che hanno denunciato le violenze, rivelando:

“Tutti sapevano che era un bastardo, non lo avrei voluto in famiglia. Come padre di quattro figlie, questo è il tipo di predazione sessuale che mi tiene sveglio la notte”.