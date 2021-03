Matrimonio a prima vista Italia, 24 marzo 2021: inizia la convivenza!

Nuovo atteso appuntamento con le coppie del reality dei sentimenti di Real Time: cosa riserverà il ritorno dai viaggi di nozze? Gli spoiler!

Le tre coppie dovranno confrontarsi con i primi problemi della vita assieme, riusciranno a trovare dei punti di incontro? Cadranno i muri che alcuni sposi hanno eretto tra loro ed il partner?

Scopriamo insieme cosa vedremo nella quarta attesissima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021!

Matrimonio a prima vista 2021: prime 3 puntate, nozze e viaggi

La sesta edizione di Matrimonio a prima vista ha preso il via anche per il pubblico del canale in chiaro Real Time. Le scorse settimane sono andate in onda le prime tre puntate e sono già bastate per appassionare migliaia di telespettatori che non vedono l’ora di sapere come proseguono i matrimoni dei sei “sconosciuti”.

Nella prima puntata infatti abbiamo assistito alla scelta dei concorrenti ed alla formazione delle tre coppie che di lì a poco sarebbero convolate a nozze, nella seconda puntata.

Le emozioni del giorno più bello non sono state scalfite dalle norme anti Covid ed i sei sconosciuti sono giunti al fatidico sì in tre location meravigliose: Milano per la coppia di siciliani Salvatore e Santa, il litorale laziale per i romani Francesco e Martina e la Franciacorta per i lombardi Fabio e Clara.

Nella terza puntata poi, le tre coppie hanno iniziato i viaggi di nozze in cui sono sorti i primi dissapori e le prime prove. Tra Salvatore e Santa si è frapposto lo smartphone a cui la 27enne dedica troppo tempo e la loro conoscenza, già partita non ottimamente per le resistenze di lei pare essersi arenata.

Meglio le altre due coppie con Fabio e Clara che in Abruzzo hanno vissuto momenti divertenti e coinvolgenti con molta intimità fisica. A mettere a dura prova la coppia però è stata la rivelazione del progetto del viaggio in Spagna di Fabio: Clara riuscirà a tenere a freno la gelosia?

Un viaggio di nozze all’insegna del riavvicinamento dopo un momento iniziale di dubbi anche per Martina e Francesco che sono volati nella bella Sardegna.

Anticipazioni quarta puntata del 24 marzo: ha inizio la convivenza

Nella prossima puntata le tre coppie torneranno dal viaggio di nozze ed alcuni dei motivi di scontro dovranno essere risolti per poter proseguire con la convivenza.

Martina ha affermato di avere ancora “paura” di lasciarsi andare ma i due hanno già progettato la convivenza e andranno a vivere in un luogo non legato a nessuno dei due in modo da ricominciare insieme.

Un avvio sereno anche per Fabio e Clara dopo aver superato anche la differente visione sul vivere con amici animali anche se la vacanza ad Ibiza potrebbe essere ancora uno scoglio importante tra loro!

Ogni coppia si confronterà con gli esperti riguardo alla decisione della convivenza e se per i romani ed i lombardi non vi sono particolari problemi per i ragazzi siciliani le cose si complicheranno e gli esperti dichiareranno che sono loro:

“La coppia che desta più preoccupazioni”.

Per scoprire dunque come proseguirà il cammino di ogni coppia no resta che sintonizzarsi ogni mercoledì alle 21.25 su Real Time canale 31 fino al 13 aprile, come riporta Il Corriere della Città, per seguire tutti gli 8 appuntamenti con Matrimonio a prima vista Italia 2021!