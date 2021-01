Matrimonio a prima vista, spoiler nuova stagione: in arrivo a gennaio (ecco dove)

Al via a sorpresa la prossima edizione del reality dei sentimenti, non sarà su Real Time ma lo vedremo molto presto, ecco i dettagli.

Le indiscrezioni sulla prossima attesa edizione di Matrimonio a prima vista hanno lasciato tutti senza parole! Pare che le nuove puntate del reality siano alle porte, ma non tutto sarà come ce lo aspettavamo.

Se vuoi scoprire tutte le anticipazioni continua a leggere!

Matrimonio a prima vista, la nuova edizione

L’edizione numero 5 del reality dei sentimenti si è appena conclusa decretando un ottimo successo tra il pubblico.

I telespettatori si sono infatti appassionati alle vicende sentimentali delle tre coppie che questa edizione ci hanno mostrato dei colpi di scena impensabili.

Anche se tutti e tre i matrimoni sono infine naufragati, i sei ragazzi continuano ad essere al centro dei gossip e protagonisti sui social.

La prossima edizione sarebbe dovuta partire il prossimo anno ma la produzione ha preso una decisione imprevista.

Come riporta anche Gossip e Tv infatti l’edizione numero 6 sarebbe davvero alle porte.

La data precisa ancora non è trapelata ma si parla del mese di gennaio. Manca dunque davvero pochissimo e probabilmente proprio per gli ottimi ascolti, si sarebbe deciso di anticipare la messa in onda delle nuove puntate.

Se da un lato dunque i fan del programma possono gioire, dall’altro una ulteriore indiscrezione potrebbe deludere molti.

Ecco cosa è stato deciso.

Spoiler: dove lo vedremo e news sulle coppie

Il programma dei matrimoni “al buio” è andato in onda per tutte e cinque le edizioni su Real Time che ha seguito passo passo le storie degli sposi anche dopo la fine delle riprese.

I fortunati speciali “.. E poi” e “Tutta la verità” hanno incollato allo schermo moltissimi telespettatori. Il giorno in cui veniva messa in onda la puntata sul Canale 31, a partire dalla quarta edizione, veniva caricata anche in super anteprima la puntata successiva sulla piattaforma a pagamento Dplay.

Proprio la nuovissima piattaforma che sostituirà Dplay dal 4 gennaio sarà Discovery+ e uno dei primi programmi di punta sarà proprio Matrimonio a prima vista.

Dunque le nuovissime puntate in partenza a gennaio saranno disponibili solo per gli abbonati. Non si conosce ancora la decisione della produzione riguardo alla messa in onda in chiaro del reality.

Altra indiscrezione riguarda i nuovi partecipanti. Saranno ancora tre coppie, già esaminate dai tre esperti ma i loro nomi sono per ora top secret.

Quello che si sà è che un discorso a parte sarà fatto per la storia tra Nicole Soria e Marco Rampietti, entrambi reduci di due differenti edizioni del reality.

I due, ormai liberi dei legami con i loro ex consorti Ambra e Andrea, hanno iniziato una romantica storia ed era stato annunciato uno spin-off con loro come protagonisti.

Per saperne di più anche su di loro dovremo quindi attendere

ancora un pochino.

Non resta che prestare massima attenzione alle prossime anticipazioni sulla nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2021!