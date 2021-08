Matrimonio a prima vista: che fine ha fatto la prima coppia nata nel programma

Ecco che vi sveliamo il destino della prima coppia storica nata in uno dei programmi più seguiti della televisione.

Seguite Matrimonio a prima vista Italia sin dalla prima edizione dello show?

Ecco che allora vi sveliamo che fine ha fatto una delle coppie più conosciute. Si tratta, in particolare, della prima nata nel programma tv.

Che fine hanno fatto Lara e Marco

Lara e Marco hanno preso parte alla primissima edizione di Matrimonio a prima vista Italia.

Sono passati 5 anni da allora ed è per questo che il pubblico è curioso di scoprire se i due stanno ancora insieme o se è finita.

In base a quanto trapela dai loro profili sui social, sembra che Lara sia sempre più appassionata di sport: ora sembrerebbe essere un’istruttrice di fitness online.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lara Ruggiero® (@allenati_con_lara)

Per quanto riguarda Marco, invece, ora è il fondatore di un brand di prodotti di cosmetici. Ma stanno ancora insieme?

Matrimonio a prima vista, la coppia si è lasciata?

In base a quanto pare essere chiaro sui social, Lara e Marco si sarebbero lasciati da tempo.

Non si conoscono le motivazioni di questa decisione, ma sembra proprio che la coppia si sia detta addio dopo la fine del programma che ora va in onda su Real Time.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lara Ruggiero® (@allenati_con_lara)

E’ diffuso che le coppie sorte in questi programmi televisivi tendano a lasciarsi dopo un po’: vengono messe insieme da algoritmi, studiosi e anche dal caso, e non è detto che abbiano basi solide per andare avanti.

Entrambi, a quanto pare, sarebbero single: non si sarebbe nessun partner nelle loro vite.