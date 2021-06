Marco Rompietti scioglie il riserbo e spiega com’è andata con Nicole Soria: i fan commossi dal video inedito.

I due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia avevano fatto sognare tutti con la loro love story iniziata dopo la fine del programma.

La notizia della fine della loro storia ha sconvolto tutti e solo ora emergono i motivi: ecco il video che chiarisce tutto!

Matrimonio a prima vista: Nicole e Marco innamorati dopo le delusioni

Il reality Matrimonio a prima vista Italia negli anni ha regalato molte emozioni non solo ai protagonisti ma anche ai fan che hanno seguito le varie storie anche dopo che le telecamere si sono spente.

Questo è successo soprattutto nel caso di due protagonisti di due edizoni differenti, quella del 2019 e del 2020. Marco Rompietti, 33enne ex sposo di Ambra Radicioni aveva concluso il suo matrimonio con la riconsegna delle fedi, anche se i due erano rimasti amici.

Per la rossa Nicole Soria invece, il matrimonio con il pesarese Andrea Ghiselli era andato in maniera più burrascosa. Dopo un tentativo di proseguire insieme i due si erano definitivamene separati e Ghiselli si era fiidanzato con Sitara, scatenando le ie di Nicole e dei suoi fan.

La svolta impensabile era arrivata con la notizia che tra Marco e Nicole era scoccato l’amore. I due, con caratteri aperti e generosi parevano essere la coppia perfetta, ma pochi giorni fa la doccia fredda per tutti i fan della coppia.

Nicole Soria e Marco Rompietti, perché è finita? Ecco il video che spiega tutto

Solamente pochi giorni fa alcuni post su Instagram sia di Marco che di Nicole ponevano fine ai dubbi dei fan: la coppia si è separata. Con grande difficoltà, dato l’affetto che ancora li lega ma a quanto emerge dalle loro parole, la separazione era inevitabile.

Oggi Marco Rompietti ha voluto vuotare del tutto il sacco con i suoi fan: sul suo canale Youtube ha postato un video, come spiega lui stesso per:

“Chiudere il cerchio sulla fine del rapporto tra me e Nicole”.

Come scrive Marco il video non vuole essere un’analisi dei motivi che hanno portato alla rottura ma vuole essere uno specchio delle emozioni provate durante la loro storia in particolare negli ultimi ma intensi momenti.

“Mi sono messo a nudo perchè..sono fatto così e non me ne pento! Buona Visione”

I fan dei ragazzi sono concordi nell’augurare ad entrambi un futuro radioso e di trovare l’amore vero, e continuano a seguirli in attesa dei prossimi aggiornamenti, sperando magari in qualche ripensamento!