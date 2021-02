Sta per iniziare una nuova avventura delle coppie al buio, ecco tutto quello che sappiamo sulla sesta edizione di Matrimonio a prima vista!

Arriva un super spoiler riguardo l’atteso reality dei sentimenti che nell’ultima edizione ha fatto sognare milioni di appassionati.

Ecco quando andrà in onda Matrimonio a prima vista Italia 2021 e dove potremo vederlo gratuitamente!

Matrimonio a prima vista Italia 2021: confermata la messa in onda!

Il programma che mostra i primi mesi di matrimonio di tre coppie nate totalmente “al buio” è diventato un’atteso appuntamento nel palinsesto tv.

Le scorse edizioni, in particolare l’ultima conclusa da pochi mesi, hanno coinvolto un numero sempre maggiore di telespettatori. I fan gioiscono e soffrono assieme alle tre coppie, fino alla scelta finale: restare assieme o dividere le loro strade.

L’edizione ha preso il via il 19 gennaio sulla piattaforma a pagamento Discovery+, ma per gli appassionati ora giunge una super notizia. Matrimonio a prima vista Italia 6, infatti, verrà messo in onda anche in chiaro sempre su Real Time, abituale collocazione del reality.

Solo su Discovery+, dunque in abbonamento mensile di 3,99 euro o annuale di 39,90, sarà possibile seguire le puntate in streaming.

Non c’è da preoccuparsi dunque se si sono perse le prime puntate in anteprima poiché sulla rete Real Time, canale 31 del digitale terrestre, potremo vedere a brevissimo tutte le nuove avventure dei sei sposi.

Spoiler 6′ edizione: data di inizio, puntate e coppie

Secondo gli spoiler emersi sui social sappiamo che per la sesta edizione di Matrimonio a prima vista Italia l’attesa è davvero brevissima!

Il giorno di partenza del reality sarà infatti il 9 marzo! Si suppone dunque che, a meno di repentini cambi nel palinsesto, il programma andrà ad occupare il suo storico posto nel prime time del martedì alle 21.20.

Per quanto riguarda numero di puntate ancora nulla di certo è emerso ma le anticipazioni ipotizzano altri 8 appuntamenti, come accaduto per l’edizione 2020.

E le coppie di questo anno chi saranno? Ancora non si conoscono i dettagli ma sappiamo i nomi dei sei futuri sposi scelti dagli esperti, il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Loffredi e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

Santa e Salvatore dalla Sicilia

dalla Sicilia Clara e Fabio dalla Lombardia

dalla Lombardia Martina e Francesco di Roma

Ecco il promo della nuova edizione su Discovery+, in attesa di vedere anche quello per Real Time!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

Per scoprire tutto ciò che accadrà in questa nuovissima edizione non resta dunque che sintonizzarsi su Real Time e continuare a seguirci per altri succosi spoiler!