Ecco che cosa accadrà nel prossimo appuntamento dell’amatissima e attesa trasmissione in onda su Real Time.

Il prossimo mercoledì, 28 aprile 2021, andrà in onda una puntata davvero speciale di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021.

L’episodio si intitola “E poi” e vedrà le coppie incontrarsi dopo mesi, a seguito della scelta finale.

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: la svolta sexy di Santa

La coppia costituita da Santa e Salvo non è riuscita a spiccare il volo e si incontrerà di nuovo nella prossima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021.

Santa spunterà in studio con un aspetto completamente diverso da quello che ricordavamo.

E’ comparsa in minigonna e in giacca in pelle, una mise inaspettata che mostra il cambiamento anche nella sua personalità.

Il cambio di look è stato notato anche da Salvo, che ha commentato:

“Santa ha cambiato look!”

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: le rivelazioni intime della coppia

Durante l’incontro, Salvo ha parlato anche dei momenti di intimità con Santa.

Ha fatto delle confessioni scottanti, che nessuno potrebbe mai aspettarsi.

Il giovane siciliano ha dichiarato:

“Momenti di intimità ci sono stati, anche se non abbiamo consumato, perché lei ha alzato un muro su tutto”.

Anche Santa ha confermato che tra i due non ci sia stato nulla.

A un certo punto, Salvo ha riferito che non ha intenzione di rivedere la sua ex moglie:

“Non ho un valido motivo per rivederla. All’inizio lei era molto interessata, e invece ero io ad avere il freno tirato. Poi è cambiato tutto.”

Salvo pare l’abbia accusata di disonestà. E’ stato allora che Santa ha risposto senza mezzi termini, definendo Salvo una persona falsa.

Per scoprire cos’altro accadrà nel prossimo appuntamento di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, non vi rimane che attendere la messa in onda della nuova puntata, il 28 aprile del 2021.