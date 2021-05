Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono scoppiati fin dalle prime puntate del reality, ma siamo sicuri che si sia proprio visto tutto quello che è accaduto?

Ecco l’intervista esclusiva a Santa, la sposa 27enne originaria di San Giovanni La Punta che ci svela cosa sia accaduto secondo il suo punto di vista: aspettative, incomprensioni e rimpianti senza filtri!

Santa, la tua partecipazione a Matrimonio a prima vista si è appena conclusa non nel migliore dei modi: cosa ti aspettavi da questa esperienza?

« Le mie aspettative oscillavano dal trovare l’anima gemella al, quanto meno, un amico. Non mi aspettavo un principe azzurro ma qualcuno di aperto e pronto sicuramente. Una persona che potesse entrare nel mio mondo portando altra allegria, leggerezza e un pizzico di pazzia. »

Secondo te cosa ha influito di più su come sono andate le cose con Salvo?

« Sicuramente non c’è stata pazienza reciproca. Non ci ascoltavamo e quando comunicavamo mancava la pazienza nel filtrare quello che ci stavamo dicendo, finendo per mettere muri. Non credo che l’età abbia influito più di tanto ma forse il venire da due contesti diversi sì. C’erano delle cose che faceva che per me erano strane e mi mettevano anche ansia (come lasciare la macchina aperta o non chiudere le finestre di casa). »

La tua famiglia come ha preso la scelta di non proseguire il matrimonio?

« I miei genitori hanno sempre appoggiato tutte le mie scelte. Ne sono stati sicuramente sollevati anche perché era evidente che non stessi bene. »

Cosa ti è dispiaciuto di più di tutto il percorso?

« Mi è dispiaciuto che i miei blocchi siano stati tali da chiudermi completamente arrivando a mostrarmi per quella che fondamentalmente non sono. Mi è dispiaciuto anche non avere al mio fianco una persona di cui potermi fidare e magari restare amici. E forse mi dispiace anche non aver reagito e mantenuto troppo autocontrollo! »

Grazie a Santa per le risposte sincere e senza filtri, nel frattempo la ragazza sui social ha guadagnato molti followers che seguono gli aggiornamenti sulle sue esperienze quotidiane. Le facciamo i migliori auguri!

