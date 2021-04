Ecco tutte le curiosità che siamo riusciti a scoprire su uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione del programma di Real Time.

Avete presente Salvatore Bonfiglio? E’ uno dei giovani più apprezzati di Matrimonio a Prima Vista Italia.

Il partecipante ha suscitato grande curiosità nel pubblico. Per questo, vi sveliamo tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui!

Chi è Salvatore Bonfiglio

Salvatore Bonfiglio è originario di Patti Marina, un paese in provincia di Messina, e ha 33 anni.

Pare sia titolare di un’edicola. Allo stesso tempo, però, coltiva una passione che lo ha reso molto conosciuto a Messina, il ciclismo.

Il giovane è tesserato e pare abbia pedalato a lungo per tutta l’Europa.

Il luogo in cui vive è una località marina, ma, nonostante ciò, sembra non ami il mare né lo snorkeling.

Ama molto i viaggi e gli animali, in particolare il suo cane, al quale è tremendamente affezionato.

Salvatore si è laureato in Scienze Motorie e sogna di ottenere grandi risultati in questo settore.

Prima di partecipare a Matrimonio a Prima Vista, Salvatore era single da ben 8 anni. Si definisce un giovane sensibile e indipendente.

E’ legatissimo ai suoi parenti e non desidera altro che una donna possa entrare a far parte del suo nucleo.

Il rapporto con Santa Marziale

All’interno del programma Matrimonio a Prima Vista Italia, Salvatore ha incontrato Santa Marziale, giovane catanese, originaria di San Giovanni La Punta.

I due sono convolati a nozze in Lombardia, nonostante la rigidezza di Santa, che non è rimasta molto colpita da Salvatore, che le è sembrato troppo timido per i suoi gusti.

I due sono sembrati in crisi sin dal primo incontro. In questo momento stanno affrontando la convivenza nella casa di Salvatore a Patti.